Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение

"При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас - Москва",
— написал он.
По словам министра, на борту находились 90 пассажиров, среди которы бизнесмены, журналисты и блогеры. Ранее глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной в мире.
Министр также отметил, что поставки "Спутника V" позволят завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он. В стране коронавирусом заразились 200 067 человек, умерли 2 172 пациента.