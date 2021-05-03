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Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение, сообщил министр туризма Али Падрон в Twitter.
Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас - Москва",
— написал он.
По словам министра, на борту находились 90 пассажиров, среди которы бизнесмены, журналисты и блогеры. Ранее глава Минздрава Венесуэлы Карлос Альварадо назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" самой эффективной в мире.
Министр также отметил, что поставки "Спутника V" позволят завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он. В стране коронавирусом заразились 200 067 человек, умерли 2 172 пациента.
Новости путешествий,Минздрав РФ,
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