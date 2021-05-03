Россия и Венесуэла возобновили авиасообщение

Министр также отметил, что поставки "Спутника V" позволят завершить вакцинирование медиков. Кроме того, поступившими дозами препарата будут прививать людей старшего возраста, добавил он. В стране коронавирусом заразились 200 067 человек, умерли 2 172 пациента.