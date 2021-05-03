Немцам пришлось отменить "Октоберфест"

Знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена.

Фестиваль должен был проходить с 18 сентября по 3 октября в Мюнхене. Каждый год около шести миллионов со всего света участвуют в "Октоберфесте". Из-за отмены фестиваля Мюнхен не досчитается солидной суммы. Так, в 2019 году экономическая стоимость "Октоберфеста" составила 1,23 миллиарда евро.