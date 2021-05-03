Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Германии отменили "Октоберфест"

Диана Товсепова
1 час назад
Знаменитый пивной фестиваль "Октоберфест" не состоится в 2021 году из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на совместной конференции с бургомистром Мюнхена.
Немцам пришлось отменить "Октоберфест"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", — объяснил Зедер.
Зедер объяснил свою позицию.
"Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", — добавил он
Фестиваль должен был проходить с 18 сентября по 3 октября в Мюнхене. Каждый год около шести миллионов со всего света участвуют в "Октоберфесте". Из-за отмены фестиваля Мюнхен не досчитается солидной суммы. Так, в 2019 году экономическая стоимость "Октоберфеста" составила 1,23 миллиарда евро.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители