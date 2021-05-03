Немцам пришлось отменить "Октоберфест"

"Мы обсудили, что делать в свете пандемической ситуации. Мы договорились об общих рекомендациях. Решение, конечно, в рамках закона об эпидемиологической защите, принадлежит местным муниципалитетам, но мы были едины во мнении, что мы рекомендуем отмену больших народных праздников в этом году", — объяснил Зедер.
"Во-первых, ситуация слишком неуверенная, в том числе высоких экономических обязательств, которые должны быть сделаны, отмена в связи с высокой заболеваемостью привела бы к значительному экономическому ущербу. Во-вторых, может быть нанесен ущерб марке. Эти большие праздники, "Октоберфест", конечно... может быть нарушен, если состоится со значительными ограничениями. И в-третьих, может возникнуть хаотичная ситуация в классических пивных шатрах, где требования о масках, дистанции и других мерах практически невыполнимы", — добавил он