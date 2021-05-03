Сыпь и кровотечение: названа опасность курортных регионов

Эксперты предупреждают, что в России с наступлением тепла просыпаются клещи, не менее трети которых могут быть переносчиками опасных инфекций.

В теплых, курортных регионах России ходит особая клещевая инфекция — крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ). Клещи с КГЛ встречаются в Калмыкии, Дагестане и Ингушетии, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской и Астраханской области.

Заражение вирусом КГЛ в весенне-летний период происходит при выезде на дачи, в загородные коттеджи, лесопарки, при сборе цветов, ягод или при посещении городских парков, скверов, а также дома при бытовом контакте с домашними животными.

Это заболевание может развиться в течение двух недель после укуса. Оно сопровождается высокой температурой, болями в мышцах, суставах, рвотой, тошнотой, к которым часто присоединяются кровотечение из внутренних органов и сыпь. Заболевание может быть смертельным при несвоевременным лечении, поэтому при укусах клещами необходимо сразу же обращаться к специалистам.

"Для предупреждения укусов клещей и защиты от КГЛ необходимо соблюдать следующие правила поведения на территории, где могут обитать клещи: применять отпугивающие средства (репелленты), проводить само- и взаимоосмотры, обращая внимание на ушные раковины, волосистую часть головы, подмышечные впадины и другие части тела; тщательно осматривать домашних животных; не садиться на пни, не ложиться на траву; не заносить в помещение свежесорванные цветы", — рассказали эксперты в интервью порталу "Большой Ростов".

Если вы обнаружили клеща, нужно сразу же обратиться к врачу. Снять его можно самостоятельно, не раздавливая поворачивать его влево-вправо, а затем положить в банку и отнести в ближайший Центр гигиены и эпидемиологии.