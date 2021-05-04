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Названы страны Европы, которые летом могут открыть границы для россиян

News.ruиещё 1
1 час назад
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин допустил, что предстоящим летом россияне смогут полететь в Австрию, Германию и Италию, сообщает URA.RU.
Названы страны ЕС, которые могут открыть границы для россиян
Фото: Georges Schneider/XinHua/Global Look PressGeorges Schneider/XinHua/Global Look Press
По его словам, названные страны могут впустить туристов из России после того, как вакцина «Спутник V» будет одобрена в Евросоюзе.
Конкретно мы говорим об Италии. Греция уже признала [вакцину] фактически. Возможно, Германия. Она же собирается приобретать её (вакцину). Австрия — то же самое, — отметил вице-президент Союза туриндустрии.
Он добавил, что каждая страна будет принимать решение самостоятельно в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Ранее стало известно, что Юрий Барзыкин рассказал, когда возобновится авиасообщение с Хорватией и Черногорией. По его словам, это произойдёт в ближайшее время. Барзыкин уточнил, что эти страны не смогут стать альтернативой Турции для отдыха россиян. По его словам, турпоток в Хорватию и Черногорию несопоставим с количеством желающих отдохнуть в восточной стране.
Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Российский союз туриндустрии,ЕС,РИА Ura.ru,
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