Названы страны ЕС, которые могут открыть границы для россиян

Он добавил, что каждая страна будет принимать решение самостоятельно в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Ранее стало известно, что Юрий Барзыкин рассказал, когда возобновится авиасообщение с Хорватией и Черногорией. По его словам, это произойдёт в ближайшее время. Барзыкин уточнил, что эти страны не смогут стать альтернативой Турции для отдыха россиян. По его словам, турпоток в Хорватию и Черногорию несопоставим с количеством желающих отдохнуть в восточной стране.