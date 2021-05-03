Россиян призвали срочно покинуть Непал

Власти Непала приняли решение о приостановке международного и внутреннего авиасообщения в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, россиянам рекомендуется оперативно покинуть страну, сообщило российское посольство в стране.

Как сообщило дипведомство в Facebook, внутренние рейсы прекращаются с понедельника, 3 мая, а международные авиаперелеты будут полностью приостановлены с 6 мая.

По словам посла России в Непале Алексея Новикова, в стране резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Кроме того, в непальских больницах нет свободных мест. В связи с этим дипломаты призвали россиян оперативно уехать из страны. Запрет авиасообщения предварительно вводится сроком до 14 мая, дальнейшие решения будут определяться эпидемиологической ситуацией в стране, передает ТАСС.

По данным международного статистического бюро Worldometer, по состоянию на 3 мая в Непале выявлено 336 030 случаев заболевания коронавируса, из них 3 325 летальных исходов. С начала пандемии полностью выздоровели 283 994 человек.