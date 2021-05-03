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Россиян попросили срочно покинуть одну страну

Lenta.ru
4 часа назад
Правительство Непала решило приостановить все международные авиаперелеты с 6 мая из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил ТАСС посол России в Непале Алексей Новиков.
Россиян попросили срочно покинуть одну страну
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.
«Мы официально уведомлены, что правительство Непала решило приостановить с сегодняшнего дня внутренние перелеты и закрыть с предстоящего четверга международные авиаперелеты в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой. Больницы в Непале испытывают недостаток свободных мест и нехватку оборудования и медикаментов», — сказал Новиков.
Он отметил, что сроки, на которые приостановлены полеты, пока не объявлены.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в гималайской стране начала резко ухудшаться в середине апреля. Если в 20-х числах число заболевших в день составляло около полутора тысяч человек, то 2 мая эта цифра достигла уже семи тысяч. Ожидается, что правительство также объявит о дальнейших ограничениях. 29 апреля в Непале была введена двухнедельная самоизоляцию.
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