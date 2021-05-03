Россиян попросили срочно покинуть одну страну

Правительство страны также приостановило внутреннее авиасообщение с 3 мая. Новиков обратился к россиянам с одной просьбой — перенести поездки в Непал, а также срочно покинуть страну тем, кто там сейчас находится.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в гималайской стране начала резко ухудшаться в середине апреля. Если в 20-х числах число заболевших в день составляло около полутора тысяч человек, то 2 мая эта цифра достигла уже семи тысяч. Ожидается, что правительство также объявит о дальнейших ограничениях. 29 апреля в Непале была введена двухнедельная самоизоляцию.