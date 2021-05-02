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Названы главные опасности для отдыхающих в Крыму

Елизавета Назарова
2 часа назад
Эксперты назвали опасности, которые подстерегают туристов, приезжающих в Крым. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Названы главные опасности для отдыхающих в Крыму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отмечается, что некоторые туристы сталкиваются с опасностями еще до приезда на полуостров. Из-за резкого увеличения числа отдыхающих в Крыму активизировались мошенники, которые бронируют за деньги несуществующее жилье.
"Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность. При бронировании отелей и санаториев стоит насторожиться, если на отдых предоставляют большие скидки"
Еще одной опасностью для туристов эксперты называют автомобильных воришек. Они орудуют из-за того, что многие туристы часто оставляют ценные вещи и крупные суммы денег в автомобилях, ошибочно считая их надежным местом хранения. В издание приводит рассказ туристки Алены, которая в прошлом году столкнулась с ворами. Отправляясь на пляж она оставила ценные вещи в автомобиле, а при возвращении обнаружила, что все было украдено.
Туристов предостерегли и сообщили о том, что вода в море в районе Крыма довольно грязная. Чаще всего туристы, которые купаются в черте города, отравляются морской водой и заражаются ротавирусом.
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