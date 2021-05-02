Названы главные опасности для отдыхающих в Крыму

Отмечается, что некоторые туристы сталкиваются с опасностями еще до приезда на полуостров. Из-за резкого увеличения числа отдыхающих в Крыму активизировались мошенники, которые бронируют за деньги несуществующее жилье.

Еще одной опасностью для туристов эксперты называют автомобильных воришек. Они орудуют из-за того, что многие туристы часто оставляют ценные вещи и крупные суммы денег в автомобилях, ошибочно считая их надежным местом хранения. В издание приводит рассказ туристки Алены, которая в прошлом году столкнулась с ворами. Отправляясь на пляж она оставила ценные вещи в автомобиле, а при возвращении обнаружила, что все было украдено.