Эксперты перечислили главные опасности для отдыхающих в Крыму

Эксперты по туризму перечислили главные опасности для отдыхающих в Крыму. Информация появилась на сайте « Московского комсомольца ».

Согласно материалу, путешественники могут столкнуться с обманом еще на стадии бронирования жилья. Так, например, мошенники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты. В то же время другие аферисты создают так называемые сайты-клоны известных объектов размещения, где туристы бронируют несуществующие номера.

«Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность. При бронировании отелей и санаториев стоит насторожиться, если на отдых предоставляют большие скидки», — пояснила турагент Анна Пенкина

По информации издания, на полуострове также орудуют автомобильные воры, которые вскрывают машины и крадут ценные вещи. Москвичка Алена Зайцева, которая отдыхала в Крыму в прошлом году, рассказала журналистам, что таким образом лишилась 50 тысяч рублей и трех телефонов.

Помимо этого, еще одной проблемой полуострова является существенная загрязненность воды в море. Отмечается, что многие туристы, купающиеся в черте города, попадают в больницу с диагнозом ротавирус из-за отравления морской водой.