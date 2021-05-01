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Доминиканская Республика отменяет ПЦР-тесты для туристов

TURIZM.RU
22 минуты назад
Туристы, въезжающие в Доминикану, не должны теперь предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Более того, не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а по прибытии отбывать обязательный карантин.
Доминиканская Республика отменяет ПЦР-тесты для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU
В аэропортах будет проводиться лишь выборочное тестирование пассажиров — от 3 до 15 процентов — тех, у кого визуально заметны симптомы болезни. При этом тест обещают облегченный — дыхательный.
При положительном результате теста туриста поместят в карантин.
Но кое-что сделать все же придется. Перед вылетом в Доминикану необходимо заполнить электронный формуляр, который содержит информацию о состоянии здоровья путешественника, таможенную декларацию и т. п. При этом все, кто прибывает коммерческими пассажирскими рейсами и останавливается в отелях, обеспечиваются бесплатной медицинской страховкой на случай заболевания коронавирусом.
В некоторых отелях туристов тестируют дополнительно. Как правило, это происходит бесплатно или за символическую плату. Это удобно путешественникам, от которых требуется отрицательный тест по возвращении на родину.
Отметим, что в Доминиканской Республике до 16 мая действует Комендантский час: с понедельника по пятницу с 22.00 до 05.00, а в субботу и воскресенье с 21.00 до 05.00. При этом туристам разрешается вернуться в свой отель на такси до полуночи.
Во время Комендантского часа туристы обязаны находиться в своих отелях.
Министерство туризма Доминиканской Республики просит проверять и следовать рекомендациям и предписаниям, выданным властями своих стран, касающимся путешествий. TURIZM.RU
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