Доминиканская Республика отменяет ПЦР-тесты для туристов

Туристы, въезжающие в Доминикану, не должны теперь предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Более того, не нужно сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а по прибытии отбывать обязательный карантин.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

В аэропортах будет проводиться лишь выборочное тестирование пассажиров — от 3 до 15 процентов — тех, у кого визуально заметны симптомы болезни. При этом тест обещают облегченный — дыхательный.

При положительном результате теста туриста поместят в карантин.

Но кое-что сделать все же придется. Перед вылетом в Доминикану необходимо заполнить электронный формуляр, который содержит информацию о состоянии здоровья путешественника, таможенную декларацию и т. п. При этом все, кто прибывает коммерческими пассажирскими рейсами и останавливается в отелях, обеспечиваются бесплатной медицинской страховкой на случай заболевания коронавирусом.

В некоторых отелях туристов тестируют дополнительно. Как правило, это происходит бесплатно или за символическую плату. Это удобно путешественникам, от которых требуется отрицательный тест по возвращении на родину.

Отметим, что в Доминиканской Республике до 16 мая действует Комендантский час: с понедельника по пятницу с 22.00 до 05.00, а в субботу и воскресенье с 21.00 до 05.00. При этом туристам разрешается вернуться в свой отель на такси до полуночи.

Во время Комендантского часа туристы обязаны находиться в своих отелях.