Россияне смогут с легкостью добраться до Абхазии

Российские туристы смогут с легкостью добраться до Абхазии, купив единый билет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление АНО «Единая транспортная дирекция».

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Так, между странами возобновляются мультимодальные пассажирские перевозки, которые станут решением в случае неудобных пересадок во время поездки.

«Единый билет включает два варианта путешествия: поезд плюс автобус, самолет плюс автобус»,

— рассказали в компании.

Пересадки будут осуществляться в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера. Воспользоваться услугой можно будет с 30 апреля по 30 сентября, туристам доступны пять городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.

Кроме того, россияне смогут купить единый билет для поездок на курорты Приэльбрусья и к побережью Балтийского моря в Калининградскую область.