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Россиянам стал доступен легкий способ добраться до Абхазии

Lenta.ruиещё 2
7 часов назад
Российские туристы смогут с легкостью добраться до Абхазии, купив единый билет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление АНО «Единая транспортная дирекция».
Россияне смогут с легкостью добраться до Абхазии
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Так, между странами возобновляются мультимодальные пассажирские перевозки, которые станут решением в случае неудобных пересадок во время поездки.
«Единый билет включает два варианта путешествия: поезд плюс автобус, самолет плюс автобус»,
— рассказали в компании.
Пересадки будут осуществляться в аэропорту Сочи и на железнодорожном вокзале Адлера. Воспользоваться услугой можно будет с 30 апреля по 30 сентября, туристам доступны пять городов Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и Сухум.
Кроме того, россияне смогут купить единый билет для поездок на курорты Приэльбрусья и к побережью Балтийского моря в Калининградскую область.
Ранее Роспотребнадзор обязал всех туристов, возвращающихся из Абхазии любым транспортом, сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней. Уточняется, что до получения результатов необходимо самоизолироваться по месту жительства.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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