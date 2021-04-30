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Владельцы отелей в Крыму нашли еще один способ нажиться на туристах

Даня Виттиг
2 часа назад
Крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание. Затем владельцы устанавливают более высокие цены и продают места заново. О новом способе наживы сообщили сотрудники сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
За последнюю неделю в Крыму зафиксирован наибольший рост числа отмененных бронирований. Так как в условиях высокого спроса россиянам будет труднее найти жилье, владельцы отелей завышают цены на проживание. Это позволит больше заработать на приезжающих на отдых туристах.
Аналитики сервиса уточняют, что такая же тенденция наблюдается в Краснодарском крае и Абхазии.
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