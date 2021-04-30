Владельцы отелей в Крыму нашли еще один способ нажиться на туристах

Крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание. Затем владельцы устанавливают более высокие цены и продают места заново. О новом способе наживы сообщили сотрудники сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

За последнюю неделю в Крыму зафиксирован наибольший рост числа отмененных бронирований. Так как в условиях высокого спроса россиянам будет труднее найти жилье, владельцы отелей завышают цены на проживание. Это позволит больше заработать на приезжающих на отдых туристах.