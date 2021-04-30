Владельцы отелей в Крыму нашли способ нажиться на туристах

Крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены. О таком способе наживы стало известно сервису бронирования жилья Tvil.ru, сообщают «Вести Крым».

Отмечается, что за последнюю неделю в Крыму зафиксирован наибольший рост числа отмененных бронирований. Так как в условиях высокого спроса россиянам будет труднее найти новое жилье, владельцы отелей завышают цены на проживание, тем самым планируя больше заработать на приезжающих на отдых туристах.