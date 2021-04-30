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Владельцы отелей в Крыму нашли способ нажиться на туристах

Lenta.ru
2 часа назад
Крымские отели начали массово отменять оплаченные предзаказы на проживание, чтобы установить более высокие цены. О таком способе наживы стало известно сервису бронирования жилья Tvil.ru, сообщают «Вести Крым».
Владельцы отелей в Крыму нашли способ нажиться на туристах
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что за последнюю неделю в Крыму зафиксирован наибольший рост числа отмененных бронирований. Так как в условиях высокого спроса россиянам будет труднее найти новое жилье, владельцы отелей завышают цены на проживание, тем самым планируя больше заработать на приезжающих на отдых туристах.
Аналитики сервиса уточняют, что такая же тенденция наблюдается в Краснодарском крае и Абхазии.
Ранее россиянам предсказали острую нехватку отелей летом. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия предупредило о том, что из-за высокого спроса ожидается не только подорожание номеров, но и дефицит объектов размещения в целом.
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