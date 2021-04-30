В РФ появится беспилотный маршрут для морских судов

"Скоро появится постоянный маршрут, по которому регулярно будут ходить суда в беспилотном режиме. Один из возможных путей — это Санкт-Петербург–Калининград. Но финальное решение пока не принято", — сказал Песков в интервью газете "Известия".
"В закрытом режиме у нас уже было множество экспериментов по воздушной доставке. Я думаю, что у нас в стране тоже в ближайшие несколько лет появится несколько десятков маршрутов, связанных именно с беспилотной доставкой транспортных грузов", — уточнил Песков.