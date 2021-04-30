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В России скоро появится беспилотный маршрут для морских судов

Прайм
3 часа назад
В ближайшие годы в России должен постоянно заработать беспилотный маршрут для морских судов, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.
В РФ появится беспилотный маршрут для морских судов
Фото: © РИА Новости. Алексей Даничев © РИА Новости. Алексей Даничев
"Скоро появится постоянный маршрут, по которому регулярно будут ходить суда в беспилотном режиме. Один из возможных путей — это Санкт-Петербург–Калининград. Но финальное решение пока не принято", — сказал Песков в интервью газете "Известия".
По его словам, это могут быть и дальневосточные трассы. Он также отметил, что необходимо ввести в транспортную эксплуатацию реки, так как у России огромный потенциал в виде речной логистики.
Кроме того, как отметил спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития, в опытную эксплуатацию уже выходят летающие беспилотники.
"В закрытом режиме у нас уже было множество экспериментов по воздушной доставке. Я думаю, что у нас в стране тоже в ближайшие несколько лет появится несколько десятков маршрутов, связанных именно с беспилотной доставкой транспортных грузов", — уточнил Песков.
Новости путешествий,Дмитрий Песков,газета "Известия",
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