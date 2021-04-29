Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Россиянам сообщили дату открытия границ с Израилем. Возможные сроки назвал портал «Турпром».
Названы возможные сроки открытия границ Израиля для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам директора департамента министерства туризма Израиля в России и СНГ Владимира Шкляра, российских туристов допустят к туристическим поездкам, в лучшем случае, в конце июля. Однако более реалистичный срок для возобновления туризма — сентябрь, отметил он.
Как уточняется, российские туристы не войдут в первые допущенные группы туристов, которые Израиль планирует запустить в мае. «Израиль открывается для туристов 23 мая, пока это будут только небольшие группы и не из России», — пояснил Шкляр.
Отмечается, что такой срок открытия может быть выгоден для российских туристов. Таким образом, все меры безопасности будут отработаны на первых прибывших туристах и путешественники из России прибудут по уже отработанным и смягченным правилам.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители