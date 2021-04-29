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Желающие купить билеты на поезд оказались под угрозой

Мария Грибова
54 минуты назад
Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений, обнаружили, что перед майскими выходными мошенники организовали масштабную фишинговую атаку. Под угрозой оказались россияне, желающие купить билеты на поезд. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Желающие купить билеты на поезд оказались под угрозой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Известно, что злоумышленники создали сеть поддельных страниц, на которых якобы продавались билеты на поезда «Сапсан». При этом при переходе по ссылке пользователи оказывались на фишинговом сайте. После покупки билетов деньги и данные банковских карт оказывались в руках мошенников. За первую половину апреля 2021 года было обнаружено 13 подобных сайтов.
На данный момент Group-IB совместно с РЖД занимается блокировкой фишинговых страниц, продающих билеты на «Сапсаны».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Франция планирует принимать туристов с 9 июня.
Новости путешествий,РЖД,Lenta.ru,
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