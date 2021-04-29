Желающие купить билеты на поезд оказались под угрозой

Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании киберпреступлений, обнаружили, что перед майскими выходными мошенники организовали масштабную фишинговую атаку. Под угрозой оказались россияне, желающие купить билеты на поезд. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Известно, что злоумышленники создали сеть поддельных страниц, на которых якобы продавались билеты на поезда «Сапсан». При этом при переходе по ссылке пользователи оказывались на фишинговом сайте. После покупки билетов деньги и данные банковских карт оказывались в руках мошенников. За первую половину апреля 2021 года было обнаружено 13 подобных сайтов.