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СМИ: Франция планирует принимать туристов с 9 июня

ТАССиещё 2
1 час назад
Власти Франции планируют начать прием иностранных туристов с 9 июня при наличии у путешественников санитарных сертификатов. Об этом говорится в опубликованном в четверг в газете Nice-Matin плане правительства.
СМИ: Франция планирует принимать туристов с 9 июня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно документу, с 9 июня предусматривается "прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата".
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