В Крыму вырастут цены из-за туристического ажиотажа

«Понимаем, что перед нами сейчас стоят серьёзные задачи, особенно в курортный сезон. Видим, что, с учётом того, что закрыта большая часть туристических направлений, Крым ожидает большой наплыв туристов. Мы уже видим по билетам по раскупленным в аэропорту Симферополя, что если в прошлом году мы ожидали 5 млн 200 тыс. туристов, то в этом году уже более шести миллионов билетов раскуплено. Понятно, что когда такой ажиотаж, возможен рост цен, спекуляций с точки зрения цен на топливо, продовольствие, услуги в санаторно-курортном комплексе», — сказал Аксёнов.