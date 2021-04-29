В Крыму вырастут цены из-за туристического ажиотажа

Глава Крыма почеркнул, что в связи с этим власти намерены принимать решения, направленные «на защиту интересов граждан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Аксёнов заявлял о «зашкаливающем» туристическом сезоне в Крыму в 2021 году. По прогнозу республиканского минкурортов, регион примет на 20% гостей больше, чем в 2019 году.