Россиянка отдохнула в непопулярном регионе Египта и осталась в восторге

Россиянка отдохнула в непопулярном у туристов регионе Египта и осталась в восторге. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: Тонкости туризма Тонкости туризма

Как рассказала автор статьи, туроператоры предложили путешественнице «попробовать что-нибудь новенькое» и порекомендовали съездить в недавно отстроенный Эль-Аламейн. В отличие от знаменитых Хургады и Шарм-эль-Шейха, расположенных у Красного моря, курорт находится на средиземноморском побережье.

Представители турагентства пообещали белоснежные пляжи как на Мальдивах, климат как в Греции и возможность во время дайвинга понаблюдать затонувшие корабли.

По словам туристки, все ожидания от нового направления оправдались. Так, отдыхающие насладились чистыми пляжами и разнообразными сервисами от отеля: спа-комплексом, изысканной кухней и внимательным отношением персонала.

«Питание на 100 баллов! Свежевыжатые соки включены на завтрак бесплатно, охлажденные фрукты на пляже и у бассейна, мороженое, бесплатные а-ля карт рестораны», — перечислила автор.

Также девушка отметила близость от Каира и Александрии, куда за несколько часов можно доехать на машине.