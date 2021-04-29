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Россиянка съездила в непопулярный регион Египта и осталась в восторге

Lenta.ru
4 часа назад
Россиянка отдохнула в непопулярном у туристов регионе Египта и осталась в восторге. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка отдохнула в непопулярном регионе Египта и осталась в восторге
Фото: Тонкости туризмаТонкости туризма
Как рассказала автор статьи, туроператоры предложили путешественнице «попробовать что-нибудь новенькое» и порекомендовали съездить в недавно отстроенный Эль-Аламейн. В отличие от знаменитых Хургады и Шарм-эль-Шейха, расположенных у Красного моря, курорт находится на средиземноморском побережье.
Представители турагентства пообещали белоснежные пляжи как на Мальдивах, климат как в Греции и возможность во время дайвинга понаблюдать затонувшие корабли.
По словам туристки, все ожидания от нового направления оправдались. Так, отдыхающие насладились чистыми пляжами и разнообразными сервисами от отеля: спа-комплексом, изысканной кухней и внимательным отношением персонала.
«Питание на 100 баллов! Свежевыжатые соки включены на завтрак бесплатно, охлажденные фрукты на пляже и у бассейна, мороженое, бесплатные а-ля карт рестораны», — перечислила автор.
Также девушка отметила близость от Каира и Александрии, куда за несколько часов можно доехать на машине.
Однако россиянке не понравилось, что в самом городе мало достопримечательностей: есть Музей войны, несколько монументов и улиц с европейской архитектурой. «Но выходить и не хотелось, отель и пляж компенсировали все», — заключила путешественница.
Ранее в апреле стало известно о возможных сроках открытия Египта для российских туристов. Согласно предположению исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, регулярное чартерное авиасообщение между странами возобновится во второй половине мая.
Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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