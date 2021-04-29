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Раскрыт самый желанный вид отдыха для россиян этим летом

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Эксперты раскрыли самый желанный вид отпуска для россиян в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает газета «Известия».
Раскрыт самый желанный вид отдыха для россиян этим летом
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Отмечается, что туристы заинтересовались активным отдыхом на природе, из-за чего резко выросли продажи снаряжения для походов. Так, по данным аналитической платформы «Чек Индекс», спрос на палатки увеличился на 106 процентов по сравнению с прошлогодней весной и почти догнал показатели 2019 года.
Кроме того, продажи купальников в апреле выросли в 11 раз по сравнению с 2020 годом, а средний чек на одежду для плавания составил 2076 рублей, что на 33 процента больше, чем в прошлом году.
По мнению специалистов, высокий спрос на эти товары связан с усталостью россиян от ограничений, введенных во время пандемии.
Ранее россиянин поделился самыми красивыми местами в Абхазии, где можно отдохнуть с палаткой. Турист посоветовал остановится в самом известном кемпинге региона, который находится районе Рыбзавода и порекомендовал храм Амбара в Гудаутском районе, подходящий для уединенного ночлега.
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