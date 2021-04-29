Раскрыт самый желанный вид отдыха для россиян этим летом

Эксперты раскрыли самый желанный вид отпуска для россиян в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ» Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Отмечается, что туристы заинтересовались активным отдыхом на природе, из-за чего резко выросли продажи снаряжения для походов. Так, по данным аналитической платформы «Чек Индекс», спрос на палатки увеличился на 106 процентов по сравнению с прошлогодней весной и почти догнал показатели 2019 года.

Кроме того, продажи купальников в апреле выросли в 11 раз по сравнению с 2020 годом, а средний чек на одежду для плавания составил 2076 рублей, что на 33 процента больше, чем в прошлом году.

По мнению специалистов, высокий спрос на эти товары связан с усталостью россиян от ограничений, введенных во время пандемии.