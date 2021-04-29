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Выявлен риск заражения коронавирусом при посадке в самолет

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Американские ученые выявили, что порядок посадки пассажиров на борт самолета влияет на риск заражения коронавирусом. Если заполнение мест начинается от хвоста к носу, то это увеличивает риск заражения по сравнению со случайным рассаживанием. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.
Выявлен риск заражения коронавирусом при посадке в самолет
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com
Из-за снижения заболеваемости коронавирусом в США некоторые авиакомпании, чтобы побудить людей пользоваться самолетами, изменили процедуру рассаживания пассажиров, начиная заполнять кресла в хвосте. Это якобы снижает риск заражения, поскольку люди не проходят мимо тех, кто уже сел. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели компьютерные симуляции 16 тысяч возможных перемещений пассажиров в салоне самолета.
Оказалось, что такой подход только увеличивает заражаемость коронавирусом на 50 процентов из-за того, что возникают скопления людей, пытающихся разместить свой багаж в одно и то же время на одни и те же полки. Это соответствует результатам других исследований, в ходе которых выяснили, что скопления людей в проходах самолета увеличивает риск передачи вируса Эбола.
Кроме того, отказ от размещения ручной клади снижает риск передачи вируса независимо от способа посадки. Уменьшить заражаемость можно, заполняя сначала кресла у окон.
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