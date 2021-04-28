Авиакомпания задержала рейс из-за странного предмета в двигателе

Рейс из международного аэропорта Нади (Фиджи) в Окленд (Новая Зеландия) вылетел позже назначенного времени из-за того, что сотрудники наземной службы обнаружили в двигателе четки — предмет, который используют приверженцы индуизма для проведения духовных практик.

После инцидента представитель перевозчика организовал проверку не только этого воздушного судна, но и всех других, находившихся на стоянке в аэропорту.