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Авиакомпания задержала рейс из-за странного предмета в двигателе

Lenta.ru
5 часов назад
Рейс авиакомпании Fiji Airways задержали на полтора часа после того как в одном из двигателей самолета нашли странный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.
Авиакомпания задержала рейс из-за странного предмета в двигателе
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Рейс из международного аэропорта Нади (Фиджи) в Окленд (Новая Зеландия) вылетел позже назначенного времени из-за того, что сотрудники наземной службы обнаружили в двигателе четки — предмет, который используют приверженцы индуизма для проведения духовных практик.
«Fiji Airways может подтвердить, что посторонние предметы были обнаружены в зоне выхлопа авиационного двигателя A330. Fiji Airways сообщила об этом в Fiji Airports Limited и полицию Фиджи»,
— говорится в заявлении авиакомпании.
После инцидента представитель перевозчика организовал проверку не только этого воздушного судна, но и всех других, находившихся на стоянке в аэропорту.
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