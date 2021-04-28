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В московском аэропорту появится новая система контроля при посадке в самолет

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
В московском аэропорту Шереметьево проведут эксперимент с введением новой системы контроля при посадке пассажиров в самолет. Об этом стало известно РБК.
В аэропорту Шереметьево появится новая система контроля при посадке
Фото:  Alexander Avilov/Moscow News Agency / Reuters Alexander Avilov/Moscow News Agency / Reuters
Уточняется, что в рамках нововведения путешественников временно будут пускать на борт «по лицу», используя данные из Единой биометрической системы. Пассажиры смогут проходить контроль по новой системе исключительно по своему желанию.
Также сообщается, что благодаря установке турникета с камерой, который моментально определяет личность пассажира, больше не нужно будет предъявлять посадочный талон и паспорт при посадке.
Как пояснили источники, контроль будет проводиться при загрузке на тестовый внутренний рейс «Аэрофлота» и позволит сократить количество контактов между людьми.
«Это в том числе важный фактор ограничения распространения инфекций», — заявил представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.
Технология заработает в сентябре, однако на каком именно направлении будет применяться новый вид контроля, пока неизвестно.
27 апреля сообщалось, что Минтранс России направил письмо в аэропорты с предложением создать создать специальные коридоры для вакцинированных пассажиров. В Роспотребнадзоре от инициативы создания коридоров отказались.
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