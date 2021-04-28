Стало известно о возможном открытии новых стран для россиян летом

Уточняется, что рассматривается план по взаимному возобновлению авиасообщения с Австрией, Болгарией, Данией, Доминиканой, Израилем, Иорданией, Исландией, Ирландией, Италией, Кипром, Люксембургом, Маврикием, Мальтой, Марокко, Мексикой, Молдовой, Польшей, Португалией, Саудовской Аравией и Тунисом.
Тем не менее, эксперты предупреждают, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Специалисты отмечают, что список из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.