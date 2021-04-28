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Стало известно о возможном открытии новых стран для россиян летом

Lenta.ru
7 часов назад
По оценкам экспертов, открытие границ с новыми зарубежными странами произойдет 1 июня. Об этом сообщается на сайте Ассоциации Туроператоров России (АТОР).
Стало известно о возможном открытии новых стран для россиян летом
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Так, стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова поручила Росавиации, Роспотребнадзору и МИД оценить возможность возобновления полетов по новым направлениям до 11 мая.
Уточняется, что рассматривается план по взаимному возобновлению авиасообщения с Австрией, Болгарией, Данией, Доминиканой, Израилем, Иорданией, Исландией, Ирландией, Италией, Кипром, Люксембургом, Маврикием, Мальтой, Марокко, Мексикой, Молдовой, Польшей, Португалией, Саудовской Аравией и Тунисом.
Тем не менее, эксперты предупреждают, что не стоит ожидать положительного финального решения по всем пунктам из списка. Специалисты отмечают, что список из 30 государств существовал и раньше, однако они все еще остаются закрытыми для туристических поездок.
Новости путешествий,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,Росавиация,МИД,
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