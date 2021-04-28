Попова рассказала о тестировании на COVID-19 прибывающих из Индии

"Все люди, которые прилетают оттуда, все тестируются прямо в аэропорту, мы ввели дополнительный контроль. Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, мы это делаем и будем продолжать делать, хотя количество их крайне небольшое, но я считаю, что делать это необходимо и контроль здесь будет двухэтапный: мы будем делать экспресс-тесты непосредственно в аэропорту, сегодня мы уже имеем эти экспресс-тесты, и материал будет исследоваться в дальнейшем классической реакцией ПЦР",