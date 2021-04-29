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Россияне назвали главные проблемы перед отпуском

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Россияне рассказали, что им сложнее всего делать перед отпуском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.
Россияне назвали главные проблемы перед отпуском
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что 28 процентов опрошенных называют одной из главных проблем финансовую сторону путешествия — россиянам тяжело откладывать деньги на поездку и организовывать недорогой отдых, уложиться в бюджет.
Согласно приведенным данным, 18 процентов путешественников испытывают сложности с составлением туристического маршрута и выбором мест для посещения во время поездки.
Также сообщается, что туристам сложно учесть интересы всех участников группы, определиться с датой и временем отбытия и возвращения, и только 3,3 процента считают сложной задачей сбор вещей и поиск попутчиков.
Среди других проблем респонденты назвали выбор гостиницы и покупку билетов на самолет — их смущают стыковочные рейсы. Кроме того, в список проблем попали оформление документов, подбор интересных экскурсий и поиск в своем графике времени для поездки.
Тем не менее, 6,7 процента опрошенных не имеют сложностей в планировании путешествий.
Новости путешествий,РИА Новости,
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