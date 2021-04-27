Пассажиры самолета устроили массовую драку из-за мест на борту

Пассажиры устроили массовую драку в аэропорту из-за нехватки мест в самолете и попали на видео. О подробностях произошедшего пишет New York Post.

По информации издания, четверо пассажиров ожидало своей посадки на рейс American Airlines в Чикаго, однако сотрудник авиакомпании сообщил молодым людям, что на борту осталось три свободных места, и предложил им дождаться следующего самолета или улететь троим пассажирам сейчас.

Как сообщила позже полиция, группа из четырех человек по неизвестным причинам начала драку с другими тремя путешественниками, которые в тот момент тоже были у стойки выхода на посадку.

На кадрах, снятых очевидцем в терминале аэропорта Чикаго, видно, как семь человек дерутся между собой — две отдельные группы людей наносят друг другу удары кулаками и бьют поваленных на пол ногами. Другие пассажиры пытаются разнять дебоширов и призывают их к порядку.