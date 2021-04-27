Стало известно о влиянии новых ограничений в Турции на туристов

Новые ограничения, введенные в Турции на фоне распространения коронавируса, не коснутся иностранных туристов. Об этом стало известно из сообщения МВД Турции, опубликованном на официальном сайте.
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что путешественникам из других стран не нужно соблюдать комендантский час, который будет действовать с 19:00 29 апреля до 5:00 17 мая.
26 апреля президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун. Все организации прекратят свою работу, а продуктовые магазины будут работать с 10:00 до 17:00 с понедельника по субботу. Кафе и рестораны предложат только еду навынос.