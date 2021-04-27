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Россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад
Российские туристы признались, что идеальный отпуск должен длиться больше недели. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска
Фото: Екатерина Аболмасова / «Коммерсантъ»Екатерина Аболмасова / «Коммерсантъ»
Так, 78 процентов опрошенных рассказали, что для полной перезагрузки им нужно отдыхать дольше семи дней. Например, 24,5 процента респондентов предпочли бы путешествие длиной от трех недель до месяца, 22,5 процента назвали оптимальным отдых в две-три недели, а 21,3 процента опрошенных удавалось хоть раз побывать в отпуске один-два месяца.
Меньше всего россиян смогли организовать путешествие длиною более чем в три года, и 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 68 процентов россиян предпочитают регулярно отправляться в короткие поездки.
Также, согласно приведенным данным, большинство участников исследования любят активный туризм.
«Если уехать удается надолго, то 76,5 процентов выбирают активный отдых, а вот короткое путешествие так проводит немного меньше людей — 69 процентов», — уточнили аналитики.
Ранее, в апреле, сообщалось, что россияне повально захотели улететь в три города после новости о продлении выходных. Самым популярным направлением среди туристов стал Геленджик, а также в лидеры вошли Кавказские Минеральные Воды и Сочи.
Новости путешествий,Lenta.ru,
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