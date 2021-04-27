Россияне назвали оптимальную длительность идеального отпуска

Так, 78 процентов опрошенных рассказали, что для полной перезагрузки им нужно отдыхать дольше семи дней. Например, 24,5 процента респондентов предпочли бы путешествие длиной от трех недель до месяца, 22,5 процента назвали оптимальным отдых в две-три недели, а 21,3 процента опрошенных удавалось хоть раз побывать в отпуске один-два месяца.

Меньше всего россиян смогли организовать путешествие длиною более чем в три года, и 0,3 процента признались, что никогда не отдыхали больше недели. Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 68 процентов россиян предпочитают регулярно отправляться в короткие поездки.