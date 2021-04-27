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Россиянин рассказал о поджидающих туристов опасностях в Абхазии

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Россиянин съездил в Абхазию и рассказал об опасностях, которые поджидают неподготовленных туристов. Своими наблюдениями автор статьи поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянин рассказал о поджидающих туристов опасностях в Абхазии
Фото: TrueStory TravelTrueStory Travel
Так, во время путешествия по стране мужчина пообщался с гидами и местными жителями, которые порекомендовали ему быть внимательным на рынках и «держать ухо востро», чтобы избежать обмана.
«Абхазы живут за счет туристов и будут пытаться выбить из вас лишний рубль любыми средствами», — предупредил автор.
Однако, по мнению путешественника, главная опасность — это возможное ужесточение ограничений при пересечении границ, которые могут ввести власти.
Тем не менее, россиянин отметил значительное снижение уровня преступности в Абхазии за последние пять лет, что делает отдых относительно безопасным. По его словам, на это повлияла Олимпиада, проводившаяся в Сочи в 2014 году.
Ранее в апреле российское правительство обязало всех возвращающихся из Абхазии сдавать тест на коронавирус. Согласно заявлению Роспотребнадзора, все туристы должны в течение трех дней пройти тестирование на COVID-19, а также изолироваться по месту жительства до получения результатов.
Новости путешествий,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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