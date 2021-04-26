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В Египте повысят минимальную стоимость отелей

TourDom
29 минут назад
В Египте установлены новые минимальные цены на проживание в гостиницах. Соответствующее постановление подписал министр туризма и древностей Халед аль-Анани 23 апреля. Решение по стандартизации тарифов на отели принято после консультаций с Федерацией туризма Египта.
В Египте повысят минимальную стоимость отелей
Фото: TourDomTourDom
Согласно документу с 1 ноября 2021 года минимальная посуточная плата за номер в пятизвездочной гостинице не может быть меньше 40 долларов или эквивалентной суммы в другой валюте. Аналогичная ставка для отелей категории 4* установлена в размере 28 долларов.
Согласно заявлению министерства, данное решение принято в рамках программы по модернизации египетской туристической инфраструктуры и качества гостиничных услуг. Новые ставки, как ожидается, сократят ценовые рамки для отелей при заключении долгосрочных договоров с туроператорами, что отразится на конечной стоимости пакетных туров. При этом надо учесть, что в курортных зонах давно уже не работают бюджетные отели категории 2-3*.
В настоящее время египетские гостиницы не имеют возможности заселять больше 50% от номерного фонда. Ограничения связаны с противоэпидемическими мерами по COVID-19. По оценкам Минтуризма, в первом квартале 2021 года наполняемость отелей выросла с 25% в январе до 45% в марте. За первые 3 месяца Египет принял 0,5 млн туристов, а доходы туристической отрасли составили порядка 600–800 млн долларов.
Во втором квартале отельеры надеются улучшить финансовые показатели за счет возвращение на курорты российского турпотока.
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