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Внешность российской стюардессы удивила иностранцев

Lenta.ru
2 часа назад
Стюардесса российской авиакомпании UTair сфотографировалась в домашней обстановке и удивила иностранцев своей внешностью. Снимком девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Внешность российской стюардессы удивила иностранцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru
На фото 22-летняя бортпроводница позирует возле окна на фоне Москвы в белом халате, запрокинув голову на верх и придерживая ее рукой. При этом девушка держит в руке чашку кофе.
Фотография восхитила зарубежных пользователей сети и они начали делать россиянке комплименты.
«Выглядишь потрясающе», «Ты очень красивая и обаятельная», «Похожа на куклу!», «Какое милое лицо», «Великолепное фото и очень крутой вид», «Настоящая красота», «Удивительная внешность», — комментировали они под публикацией на разных языках.
Ранее бортпроводница UTair уже делилась своими снимками в сети и вызывала восторг среди поклонников. Так, в апреле она опубликовала фото в униформе авиакомпании на борту самолета. Девушка позировала на камеру возле аварийного выхода в бордовом жилете без рукавов, белой рубашке, синем галстуке и темно-синей юбке.
Новости путешествий,ЮТэйр,
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