Россия и Эстония возобновили авиасообщение

Россия и Эстония возобновляют авиасообщение. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Таллинского аэропорта, самолет рейса Москва-Таллин-Москва прибыл в столицу Эстонии 25 апреля. "Российская авиакомпания "Аэрофлот"
после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Информация была подтверждена канцелярией президента Египта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
подтвердил, что Россия и Египет пришли к соглашению о возобновлении рейсов между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и РФ. Недавно заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха.