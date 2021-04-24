Куда ехать на море в России, если не в Сочи

Границы все еще закрыты, поэтому большинство россиян будут отдыхать внутри страны. "Рамблер" выяснил, куда можно поехать на море, если не в Сочи.

Геленджик

Геленджик — одна из старейших здравниц Краснодарского края, береговая линия которой простирается на 100 км. В городе есть галечные, песчаные и скалистые пляжи

Для отпуска с детьми подходит Кабардинка с развитой инфраструктурой и пологим спуском в море. В Геленджике можно сходить в дельфинарий, океанариум, аквапарк и сафари-парк, а ближе к вечеру прогуляться по набережной. Кстати, уже сейчас в городе можно найти не очень дорогие и современные отели.

Новороссийск

Новороссийск — в первую очередь порт, поэтому любители пляжного отдыха зачастую обходят его стороной. По этой же причине в городе нет толп, море прозрачное, никакого шума и суеты. Центральный пляж недавно реконструировали, а дикие зоны манят своей первозданной красотой.

Любители катеров могут посетить яхт-кклуб, музеи, арт-галереи, планетарий и старинные храмы. А еще винные заводы «Мысхако» и «Абрау-Дюрсо» с их известными дегустациями.

Туапсе

В Туапсе цены ниже сочинских, природа восхитительна, а гостиницы и пляжи вполне на уровне. В черте города побережье галечное, благоустроенное, с плавным входом в море. Песчаные пляжи есть в Лермонтово, Новомихайловском и Джубге.