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В России начали продавать специальные туры для переболевших COVID-19

Инфо 24
1 час назад
Российские туристические компании подготовили особый продукт для клиентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор туристической компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В России начали продавать специальные туры для переболевших COVID-19
Фото: Инфо 24Инфо 24
«Многие санатории разработали и внедрили программы реабилитации после COVID-19»,
— сказал Ромашкин.
Чаще всего профиль данных заведений — лечение дыхательных путей или восстановление сердечно-сосудистой системы. Самые популярные из них расположены в Крыму, Минеральных Водах и Алтайском крае.
Директор турфирмы не рекомендовал посещать слишком дешевые заведения для людей с постковидным синдромом. По его словам, сутки в санатории среднего класса будут стоить от трех до четырех тысяч рублей. Продолжительность лечения составляет, как минимум две недели, передает радио Sputnik.
Врач-терапевт Алексей Водовозов отмечал, что при постковидном синдроме характерны слабость, затрудненное дыхание и изменение вкусовых ощущений. Он подчеркнул, что неправильное лечение может только усугубить ситуацию и рекомендовал обращаться к специалистам.
Напомним, ранее российские пары выбрали Ялту лучшим городом страны для летнего отдыха вдвоем. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Из данных о бронированиях стало известно, что большинство российских туристов отправятся этим летом на романтический отдых в Ялту. Также пары заинтересовались совместным отпуском в Сочи и Санкт-Петербурге.
В список популярных среди российских пар городов также попали Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж и абхазская Гагра.
Самыми популярными направлениями для отпуска с детьми россияне назвали Краснодарский край и Крым. В частности, наиболее востребованными городами в этих регионах оказались Сочи и Евпатория. Размещение в них, по словам экспертов, обойдется от 2900 до 3100 рублей в сутки.
Кроме того, многие россияне заинтересовались поездками в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Калининград, Петрозаводск, Москву и Переславль-Залесский.
Новости путешествий,Алексей Водовозов,Сергей Ромашкин,ИА Sputnik,
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