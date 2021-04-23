Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Кипр объявил о локдауне

Стелла Шмель
1 час назад
Власти Кипра объявили, что в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса, было принято решение о введении локдауна.
Кипр объявил о локдауне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Новые меры будут действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. При этом выйти из дома можно будет один раз за день, отправив предварительно электронную заявку.
Приостанавливается работа кафе, ресторанов, непродуктовых магазинов, а церковные службы будут совершаться без присутствия людей, за исключением Пасхи.
Государственным учреждениям предписано перевести на удаленку не менее 20% персонала. Организации должны будут протестировать на коронавирус не менее половины своих сотрудников.
Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители