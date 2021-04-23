Кипр объявил о локдауне

Власти Кипра объявили, что в связи с напряженной ситуацией с распространением коронавируса, было принято решение о введении локдауна.

Новые меры будут действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. При этом выйти из дома можно будет один раз за день, отправив предварительно электронную заявку.

Приостанавливается работа кафе, ресторанов, непродуктовых магазинов, а церковные службы будут совершаться без присутствия людей, за исключением Пасхи.