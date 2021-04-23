Кипр объявил о введении локдауна

Сообщается, что совет министров Кипра принял решение ввести локдаун из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Согласно распоряжению, с 26 апреля до 9 мая включительно в республике вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00, а из дома можно будет выйти только раз в день, заранее отправив электронное уведомление.