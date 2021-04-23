Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом

Сервис бронирования Tvil.ru, провел исследование и выяснил, какой город россияне выбрали для летнего отдыха вдвоем. Об этом сообщают РИА Новости.

Данные о бронированиях показали, что большинство российских туристов отправятся этим летом на романтический отдых в Ялту. Также пары заинтересовались совместным отпуском в Сочи и Санкт-Петербурге.

В список популярных среди российских пар городов также попал Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж и абхазская Гагра.