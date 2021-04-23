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Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом

Даня Виттиг
2 часа назад
Сервис бронирования Tvil.ru, провел исследование и выяснил, какой город россияне выбрали для летнего отдыха вдвоем. Об этом сообщают РИА Новости.
Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Данные о бронированиях показали, что большинство российских туристов отправятся этим летом на романтический отдых в Ялту. Также пары заинтересовались совместным отпуском в Сочи и Санкт-Петербурге.
В список популярных среди российских пар городов также попал Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж и абхазская Гагра.
Отдых в Ялте обойдется россиянам дороже всего, самый дешевый отпуск — в Пятигорске. Как отмечают эксперты, средняя стоимость совместной недельной поездки без учета трансфера составляет около 24 тысяч рублей.
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