Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту

Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане, с которым столкнулась по прилете с страну. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

По прибытии на арабский курорт все пассажиры должны обязательно пройти повторный бесплатный ПЦР-тест. На процедуру выстроилась очередь из туристов, а девушке предложили сделать анализ первой за 28 долларов.

Однако россиянка решила не тратиться на быстрое прохождение и отказалась от услуги. В итоге ожидание составило всего лишь 40 минут.

«Вот объясните, какой смысл мне платить, если люди, которых развозит наш трансфер, все равно стоят в очереди, и их придется ждать в душном автобусе?!» — возмутилась путешественница.