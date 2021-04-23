Президент Абхазии рассказал об ожидании вакцины из России

Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, в ближайшее время ожидается первая партия вакцины из Российской Федерации, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания

«Ситуация с коронавирусом в Абхазии контролируемая, прогнозируемая. Мы имеем определенные запасы медикаментов, но пришло время вакцинировать население. Мы обращались к руководству России, нам обещали помочь, и в ближайшее время ждем первую партию этих препаратов», – передает ТАСС слова президента Абхазии. При этом он отметил, что вопросы с транспортировкой российской вакцины уже решены.

По словам Бжания, «будет справедливо, чтобы первыми вакцину получили врачи», а потом уже другие категории по рекомендации координационного штаба по защите населения от коронавируса. «Скорее всего, это будут педагоги, работники туристической отрасли. Я доверяю нашим специалистам, как они подскажут, так мы и сделаем», – сказал он.

В настоящее время, по словам Бжания, в больницах Абхазии от коронавируса проходят лечение около 100 человек. Он с сожалением констатировал, что с начала пандемии умерли более 200 человек, выздоровели более 13 тысяч.

Президент рассказал о том, что на решение проблем, связанных с коронавирусом в Абхазии потрачено почти полмиллиарда рублей, в том числе бюджетные деньги и частные пожертвования бизнесменов, абхазской диаспоры в Москве и в мире и просто друзей Абхазии. По всей республике было развернуто 500 коек для пациентов с ковидом, приобретено необходимое оборудование. Бжания подчеркнул, что в Сухуме с октября по март был развернут многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны России , в республику постоянно приезжали и работали вахтовым способом российские врачи.

Бжания отметил, что бюджет Абхазии из-за пандемии не добрал около 800 млн рублей, и подчеркнул, что это «прямые потери, которые поддаются подсчетам». «Огромное количество людей к нам не приехало (на отдых – прим. ВЗГЛЯД), потому что до 1 августа 2020 года граница с Российской Федерацией была закрыта. Потом никто не был уверен в том, что 1 августа границу откроют, поэтому организованный поток к нам пошел уже после 20 августа. Считайте, что мы две трети сезона потеряли», – заметил президент.

Он добавил также, что военно-воздушные силы Абхазии нуждаются в обновлении, республика рассчитывает на помощь России в этом вопросе.

«Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении. Нужны новые самолеты, на которых будут летать прекрасно обученные молодые абхазские пилоты, а их у нас более двадцати. Мы ждем поддержки [в этом вопросе] от Российской Федерации, и, скорее всего, эта поддержка будет реализована в ближайшее время», – сказал президент. Он сообщил, что недавно в республику приезжали представители Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации , прошли переговоры с Министерством обороны Абхазии, «по ряду позиций есть подвижки».

Говоря в целом о военном сотрудничестве с Россией, президент отметил, что создана объединенная группировка войск, проводятся совместные учения разного уровня, отрабатываются необходимые навыки. В то же время, добавил он, есть проблемы, связанные с модернизацией вооруженных сил республики. «Вне всякого сомнения, в случае какой-то агрессии по отношению к одной из сторон все обязательства будут выполнены», – подчеркнул президент.

По его словам, Абхазия ожидает в этом году большое количество туристов из России и не намерена изменять или усложнять условия въезда в республику.

«Есть правила, которые работали и в прошлом году, мы не собираемся их менять или усложнять. Сейчас многое зависит от тех решений, которые будут принимать российские власти. Мы будем, скажем так, максимально лояльны», – сказал президент.

Бжания отметил, что в этом году Абхазия ждет большой поток туристов, и «все будет значительно лучше, чем в прошлом году, в том числе и отношение к туристам». По его словам, серьезно к туристическому сезону готовятся правоохранительные органы республики, чтобы обеспечить «максимально комфортные условия».

Кроме того, как отметил президент, учреждения, которые занимаются приемом и размещением туристов, обеспечены необходимыми средствами, «чтобы минимизировать последствия, если выявится больной». «Значимость проблемы предельно для всех ясна. Если какое-то количество времени назад люди отмахивались, в эту историю не верили, то сейчас все понимают. И можно сказать о том, что у нас уже выработался иммунитет, в том числе и психологический, по отношению к этой проблеме», – сказал Бжания.