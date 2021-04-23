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Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту

Lenta.ru
3 часа назад
Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане, с которым столкнулась по прилете с страну. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка съездила в Дубай и рассказала об обмане в аэропорту
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Автор статьи отметила, что по прибытии на арабский курорт все пассажиры должны обязательно пройти повторный бесплатный ПЦР-тест. На процедуру выстроилась очередь из туристов, а девушке предложили сделать анализ первой и заплатить за это 28 долларов. Россиянка все же решила не тратиться на быстрое прохождение и отказалась от услуги. В итоге ожидание составило всего лишь 40 минут.
«Вот объясните, какой смысл мне платить, если люди, которых развозит наш трансфер, все равно стоят в очереди, и их придется ждать в душном автобусе?!»
— возмутилась путешественница.
Несмотря на инцидент в аэропорту, автор статьи рассказала о плюсах отдыха в Дубае. Среди них — чистый пляж с отлогим берегом, вкусная еда в отеле, отсутствие толп туристов, вследствие чего всегда можно найти свободные шезлонги.
Ранее россиянка съездила в Объединенные Арабские Эмираты во время Рамадана и рассказа о плюсах отдыха во время празднования. Девушка была приятно удивлена снижением стоимости проживания, а также аутентичными национальными блюдами, которые возможно попробовать только в этот период.
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