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Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом

Lenta.ruиещё 2
5 часов назад
Российские пары выбрали Ялту лучшим городом страны для летнего отдыха вдвоем. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, сообщают РИА Новости.
Россияне выбрали лучшие города страны для романтического отдыха летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Из данных бронирований стало известно, что большинство российских туристов отправятся этим летом на романтический отдых в Ялту. Также пары заинтересовались совместным отпуском в Сочи и Санкт-Петербурге.
В список популярных среди российских пар городов также попал Пятигорск, Калининград, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж и абхазская Гагра.
Несмотря на повальный интерес, отдых в Ялте обойдется россиянам дороже всего, самый дешевый отпуск — в Пятигорске. Как отмечают эксперты, средняя стоимость совместной недельной поездки без учета трансфера составляет около 24 тысяч рублей.
Ранее россияне признались, что больше всего хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург — так сказали 47 процентов участников опроса. На втором месте — Сочи — сюда по рабочим вопросам предпочли бы отправиться 36 процентов граждан.
Новости путешествий,РИА Новости,
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