Абу-Даби упростила правила въезда для россиян

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана, пишет ТАСС.

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Теперь популярный у россиян курорт освободит пребывающих от обязательного 10-дневного карантина после прилета. Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Швейцарию и Японию.

Таким образом, с 25 апреля для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов. Также потребуется повторный тест после прилета.