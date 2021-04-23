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Популярный у россиян курорт упростит правила въезда

Lenta.ruиещё 6
8 часов назад
Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для жителей России, Таджикистана и Узбекистана, пишет ТАСС.
Абу-Даби упростила правила въезда для россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Теперь популярный у россиян курорт освободит пребывающих от обязательного 10-дневного карантина после прилета. Всего в так называемый зеленый список включены более 20 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Португалию, Швейцарию и Японию.
Таким образом, с 25 апреля для поездки в Абу-Даби россиянам потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов. Также потребуется повторный тест после прилета.
20 апреля российские власти ужесточили правила въезда для всех российских туристов, прибывающих из-за границы, — теперь они обязаны по приезде сдать два теста на коронавирус. Согласно распоряжению, все россияне, прибывающие в Россию после 1 мая, должны дважды пройти лабораторное тестирование ПЦР-методом на COVID-19. Уточняется, что тесты нужно сделать в течение пяти дней после въезда.
Новости путешествий,Все включено,ИТАР-ТАСС,
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