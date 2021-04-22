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Названы возможные сроки открытия Египта для российских туристов

Lenta.ru
25 минут назад
Согласно прогнозу исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, Египет откроется для российских туристов со второй половины мая. Об этом она заявила во время пресс-брифинга, сообщается на сайте организации.
Названы возможные сроки открытия Египта для россиян
Фото: Amr Abdallah Dalsh / ReutersAmr Abdallah Dalsh / Reuters
По словам Ломидзе, маловероятно, что авиасообщение с Египтом будет возобновлено на майские праздники. По оценкам ассоциации, возможные сроки открытия границ могут быть сдвинуты на вторую половину месяца.
«Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации», — добавила эксперт.
Также еще одним источником прогноза сроков открытия границ с Египтом была названа инсайдерская информация.
20 апреля Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В посольстве также уточнили, что конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет, однако это должно произойти в ближайшее время.
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