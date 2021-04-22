Названы возможные сроки открытия Египта для россиян

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Amr Abdallah Dalsh / Reuters

По словам Ломидзе, маловероятно, что авиасообщение с Египтом будет возобновлено на майские праздники. По оценкам ассоциации, возможные сроки открытия границ могут быть сдвинуты на вторую половину месяца.

«Мы исходим просто из той информации, которая есть в публичном поле у всех — заявления Министерства иностранных дел, сообщения Росавиации», — добавила эксперт.

Также еще одним источником прогноза сроков открытия границ с Египтом была названа инсайдерская информация.