Названы возможные сроки открытия Египта для россиян

Фото: Amr Abdallah Dalsh / ReutersAmr Abdallah Dalsh / Reuters
По словам Ломидзе, маловероятно, что авиасообщение с Египтом будет возобновлено на майские праздники. По оценкам ассоциации, возможные сроки открытия границ могут быть сдвинуты на вторую половину месяца.
Также еще одним источником прогноза сроков открытия границ с Египтом была названа инсайдерская информация.
20 апреля Египет подтвердил скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В посольстве также уточнили, что конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет, однако это должно произойти в ближайшее время.