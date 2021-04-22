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Стало известно о сроках возобновления перелетов в другие страны

Lenta.ru
20 минут назад
Правительство России не планирует возобновлять авиасообщение с другими странами до майских праздников. Об этом стало известно ТАСС.
Стало известно о сроках возобновления перелетов в другие страны
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Сообщается, что планов по возобновлению полетов из России в другие страны до конца майских праздников нет.
В данный момент международные рейсы из страны осуществляются в 26 стран.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что посольство Египта подтвердило скорое возобновление чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Однако конкретной даты восстановления авиасообщения пока нет.
Новости путешествий,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,
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