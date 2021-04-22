Отели в Сочи и Крыму теперь стоят как на Мальдивах

После отмены чартеров в Турцию взлетели цены на отдых в России. За неделю цены на гостиницы в Сочи и Крыму сравнялись со стоимостью размещения на Мальдивах, сообщает радиостанция «Красноярск-Главный». Все дело в том, что зарубежные отельеры стоимость номеров не изменили, а российские бизнесмены моментально отреагировали на произошедшее. В итоге красноярские турагентства почти не видят разницы в стоимости вип-отдыха и туров на курорты Черного моря.