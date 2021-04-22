Отели в Сочи и Крыму теперь стоят как на Мальдивах

«Из примеров, из последнего – моя сотрудница бронировала на прошлой неделе отель «Жемчужина» в Сочи. Тур этот стоил людям на лето на 12 дней 232 тысячи рублей, они летом полетят. И в эту же неделю мы бронировали Мальдивы. Да, там было поменьше дней, но это 252 тысячи рублей. По сути это не очень большая разница, но у нас на одной чаши весов Сочи, на другой – Мальдивы. Наша офисная шутка, что скоро Мальдивы станут самым бюджетным направлением из того, что можно предложить туристу», - отмечает руководитель бюро путешествий «Suns» Ольга Артёменко.