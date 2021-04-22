Трехметровая акула подплыла к женщине со спины и укусила ее за ногу

У берегов американского острова Гавайи на 57-летнюю женщину напала акула. Об этом сообщает газета Hawaii Tribune-Herald.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Пострадавшая и еще 16 человек участвовали в экскурсионном туре по заливу Кукио. Она и другая участница экскурсии передвигались вплавь, восемь человек были на сапсерфах, еще шестеро — в каноэ.

Трехметровая тигровая акула подплыла к женщине со спины и укусила ее за ногу. После нападения пострадавшая сумела самостоятельно забраться в каноэ, на котором ее и доставили на берег. Там ей оказали первую помощь, а затем доставили в больницу в стабильном состоянии.

После нападения акулы у женщины осталась пятисантиметровая рана на левом колене.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.