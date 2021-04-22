Пассажир самолета пощупал попутчицу и пошел под суд

Американец пощупал сидевшую рядом женщину во время перелета в Ньюарк и был арестован. Об этом пишет New York Post.

В пятницу, 16 апреля, 28-летний Райан Мануэлла (Ryan Manuella) из Чиктоваги, штат Нью-Йорк, летел рейсом United Airlines из Денвера в Ньюарк. Во время полета мужчина решил пересесть на свободное место к пассажирке и начал ее сексуально домогаться — согласно показаниям пострадавшей в суде, Мануэлла коснулся паха попутчицы и пощупал женщину за внутреннюю поверхность бедра.

Пассажирка тут же закричала и потребовала прекратить ее трогать — она сразу обратилась за помощью к бортпроводникам. Члены экипажа помогли ей перейти в другую часть самолета, где она осталась сидеть до окончания полета.

Когда самолет приземлился в Ньюарке, Мануэлла был задержан полицейскими. На допросе мужчина признался, что прикасался к пассажирке с «с желанием получить сексуальное удовлетворение». Американцу грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).

Отмечается, что в прошлом году Мануэлла также нарушил закон — мужчина был в розыске в штате Невада по обвинению в домашнем насилии.