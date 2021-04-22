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Пассажир самолета пощупал попутчицу за бедро и пошел под суд

Lenta.ru
39 минут назад
Американец пощупал сидевшую рядом женщину во время перелета в Ньюарк и был арестован. Об этом пишет New York Post.
Пассажир самолета пощупал попутчицу и пошел под суд
Фото: Lenta.ruLenta.ru
В пятницу, 16 апреля, 28-летний Райан Мануэлла (Ryan Manuella) из Чиктоваги, штат Нью-Йорк, летел рейсом United Airlines из Денвера в Ньюарк. Во время полета мужчина решил пересесть на свободное место к пассажирке и начал ее сексуально домогаться — согласно показаниям пострадавшей в суде, Мануэлла коснулся паха попутчицы и пощупал женщину за внутреннюю поверхность бедра.
Пассажирка тут же закричала и потребовала прекратить ее трогать — она сразу обратилась за помощью к бортпроводникам. Члены экипажа помогли ей перейти в другую часть самолета, где она осталась сидеть до окончания полета.
Когда самолет приземлился в Ньюарке, Мануэлла был задержан полицейскими. На допросе мужчина признался, что прикасался к пассажирке с «с желанием получить сексуальное удовлетворение». Американцу грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей).
Отмечается, что в прошлом году Мануэлла также нарушил закон — мужчина был в розыске в штате Невада по обвинению в домашнем насилии.
Ранее в январе пассажир самолета индийской авиакомпании Vistara в течение всего рейса домогался сидящей впереди соседки и попал на видео. По словам туристки, инцидент произошел вовремя полета из Дели в Кочин после того, как лайнер набрал высоту. Сперва незнакомец коснулся руки девушки через проем между креслами.
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