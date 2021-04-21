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Федеральную трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Мира Маркина
3 часа назад
Федеральная трасса Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.
Президент также подчеркнул, что трассу Москва-Нижний Новгород-Екатеринбург нужно достроить за три года.
По словам Путина, из ФБН выделят средства на строительство автомагистралей. По словам президента, федеральные и региональные магистрали должны действовать как единая система.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что девушка сняла экстренную посадку самолета на автомагистраль.
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