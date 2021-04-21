Федеральную трассу Москва-Казань продлят до Екатеринбурга

Федеральная трасса Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию.

Президент также подчеркнул, что трассу Москва-Нижний Новгород-Екатеринбург нужно достроить за три года.