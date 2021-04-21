Пассажиры аварийно севшего самолета захотели получить деньги за стресс

Два пассажира аварийно севшего самолета американской авиакомпании захотели получить компенсацию за моральный ущерб на миллионы рублей и подали в суд на перевозчика. Об этом сообщает Sky News.

20 февраля Джозеф МакГинли (Joseph McGinley) и Джонатан Строун (Jonathan Strawn) летели рейсом авиакомпании United Airlines из Денвера в Гонолулу и стали свидетелями происшествия — во время полета загорелся один из двигателей лайнера. Как уточняют пассажиры, увидев взрыв и вспышку света, они испытали серьезный стресс.

«Представьте себе пассажира, который смотрит в окно самолета и беспомощно наблюдает за горящим двигателем. Ужас, который вы испытаете, будет длиться всю жизнь», — отметил адвокат туристов.

МакГинли и Строун подали отдельные иски в суд города Чикаго, где базируется авиакомпания, и потребовали возмещения ущерба на сумму более чем 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей) каждый.

В результате инцидента никто не пострадал, 231 пассажир и десять членов экипажа благополучно возвратились в аэропорт Денвера после аварийной посадки.

23 февраля глава Национального совета по безопасности на транспорте США Роберт Самуолт назвал возможную причину возгорания двигателя авиалайнера Boeing 777. По его словам, данный инцидент мог произойти из-за усталости металла двигателя, то есть накопления повреждений в материале. Он отметил, что происшествие не связано с полным отказом двигателя.