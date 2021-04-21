В Индии выявили новый вариант коронавируса

Индийские врачи обнаружили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия. Об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.

Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысяч человек.