В Индии выявили новый вариант коронавируса

Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысяч человек.
"B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа",
- пояснил Скария в Twitter.
Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.