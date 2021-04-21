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В Индии выявили новый вариант коронавируса

Мира Маркина
2 часа назад
Индийские врачи обнаружили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия. Об этом сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария.
В Индии выявили новый вариант коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Западная Бенгалия граничит с пятью штатами Индии, а также с Бангладеш, Бутаном и Непалом. По данным Минздрава страны, за минувшие сутки в штате выявлено 9 819 новых заболевших коронавирусом, всего лечение от COVID проходят более 58,3 тысяч человек.
"B.1.618 - новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа",
- пояснил Скария в Twitter.
Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией.
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